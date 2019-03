Libia: fonti stampa, nuovo incontro Haftar-Salamé nelle prossime 48 ore

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, si recherà nella base di Al Rajma, fuori Bengasi, nelle prossime 48 ore per incontrare il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico e uomo forte della Cirenaica. Lo riferisce il sito web informativo “The Libyan Address Journal”, considerato vicino alle istanze di Tobruk, citando fonti anonime. L’incontro è teso a "completare i termini dei colloqui di Abu Dhabi" tenuti lo scorso 27 settembre tra Haftar e il capo del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, nei quali era stata raggiunta un’intesa per unificare le istituzioni libiche e per organizzare elezioni entro l’anno. “L’incontro si tiene in un’atmosfera di ottimismo generale per raggiungere una soluzione politica alla crisi che assicuri la partecipazione di tutte le parti”, aggiunge “The Libyan Address Journal”. Lo stesso sito web aveva riferito il 5 marzo scorso che Sarraj e Haftar si sarebbe nuovamente incontrati a breve negli Emirati. L’incontro non è ancora avvenuto, ma Salamé ha incontrato sia Haftar che Sarraj rispettivamente il 13 marzo e il 14 marzo. (Lit)