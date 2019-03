Governo: Gelmini (FI), scelte politica estera condurranno a isolamento Italia

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, dichiara in una nota che "il no alla Tav e lo scontro con la Francia, la difesa del dittatore venezuelano Maduro, il mancato pagamento agli Usa degli F35, il ritiro quasi unilaterale dall'Afghanistan e adesso l'intesa con Pechino non condivisa con gli altri partner. Le scelte in politica estera del governo", continua la parlamentare, "sembrano dettate soltanto dalla volontà di isolare il nostro paese sul piano internazionale. Sulla Via della Seta tirano dritto tra ambiguità e scarsa trasparenza: il risultato è nelle parole del portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale americano, Garrett Marquis, che ha messo in guardia il governo dal rischio di 'danneggiare la reputazione globale dell'Italia nel lungo periodo'. Ci ritroveremo assoggettati al governo di Pechino sul piano commerciale", conclude Gelmini, "e allo stesso tempo isolati dal resto del mondo su quello economico e diplomatico: un disastro annunciato". (Com)