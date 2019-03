Slovacchia: ex presidente Gasparovic, nuovo capo dello Stato dovrà essere cauto

- Il nuovo presidente slovacco avrà un mandato molto difficile, soprattutto in termini di politica estera, e dovrà essere cauto e deciso sulle questioni interne. Lo ha dichiarato oggi l'ex presidente slovacco Ivan Gasparovic, citato dall'agenzia "Tasr" dopo aver votato per le elezioni presidenziali. A differenza del suo successore Andrej Kiska, che ha lasciato intendere di aver votato per Zuzana Caputova, Gasparovic non ha fatto dichiarazioni in merito al suo voto. L'ex capo dello Stato ha tuttavia notato che i candidati sono interessanti perché ci sono grandi differenze tra loro in termini di come gestire lo stato e di convinzioni politiche. Tuttavia, Gasparovic ha sottolineato che le promesse elettorali dei candidati devono essere considerate con cautela. “Molte delle cose promesse dai candidati in campagna elettorale non sono realizzabili perché le effettive competenze del presidente non lo consentono", ha detto Gasparovic. L'ex presidente ha notato poi che il nuovo capo dello Stato si troverà ad affrontare una situazione politica "nervosa" ed ha espresso timore per le politiche del 2019 che, con una vittoria dell'attuale opposizione, potrebbero portare ad "un'ondata di vendette". Il criterio di voto è lo stesso di tutte le altre elezioni, ovvero si vota il sabato dalle 7:00 alle 22:00. Viene eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza assoluta (50 per cento più uno) di tutti i voti validi espressi. In caso contrario, il ballottaggio è previsto per il 30 marzo. (Slb)