Novara: cadono calcinacci dalla facciata del palazzo, lavori in via Rosselli

- E' stato montato un ponteggio, nei giorni scorsi, in via Rosselli all’intersezione con corso Mazzini, di fronte Palazzo Cabrino, a Novara. Lo rende noto l'ufficio segnaletica e viabilità del Comando di Polizia locale, spiegando che si tratta di un manutenzione straordinaria urgente, per caduta lastre, dalla facciata del palazzo. Si prevede di smontare il ponteggio il 22 maggio. I porta biciclette saranno spostati temporaneamente in piazza Matteotti. (Rpi)