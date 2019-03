Usa-Brasile: Bolton, visita di Bolsonaro è "opportunità storica" per relazioni bilaterali (7)

- Lunedì 18, Bolsonaro e il suo entourage saranno impegnati in diversi incontri presso la Camera di commercio degli Stati Uniti. I ministri brasiliani parteciperanno a una serie di dibattiti riguardo possibili investimenti in vari settori. Una parte della delegazione brasiliana parteciperà alla conferenza "aumentare le relazioni economiche: concentrarsi sulle opportunità di investimento". Nello stesso luogo, il presidente brasiliano avrà un incontro con l'ex segretario al tesoro degli Stati Uniti, Henry Paulson. Martedì 19 la giornata si apre con l'incontro con il segretario generale dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), Luis Almagro. All'ordine del giorno, uno dei temi che dovrebbe essere dibattuti è la crisi umanitaria in Venezuela. (segue) (Brb)