Infrastrutture: Berlusconi, c'è da vergognarsi, siamo nelle mani di incapaci assoluti

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dalla Basilicata, dove si trova in vista delle Regionali del prossimo 24 marzo, commentando il nuovo rinvio del governo sul decreto sblocca-cantieri, ha detto che "c'è da vegognarsi. Ci sono centinaia di cantieri fermi, i miliardi bloccati sono più di 30. Io, quando leggo tutte queste cose qua, mi cadono le braccia e non vado avanti nella lettura, tanto", ha concluso l'ex premier, "non capisco come possiamo essere nelle mani di questi incapaci assoluti". (Rin)