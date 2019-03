Torino: Museo del cinema, oggi la presentazione di "La Storia del Cinema di Topolino"

- Oggi, sabato 16 marzo, alle ore 18.00 la Mole Antonelliana ospiterà il re dei fumetti Topolino. Fumetto e cinema infatti si incontrano, ancora una volta, in una nuova pubblicazione, firmata Panini Comics, La Storia del Cinema di Topolino che sarà presentata ufficialmente proprio al Museo Nazionale del Cinema. Con l’autorevole prefazione del giornalista Rai e grande esperto cinematografico Vincenzo Mollica, in un unico volume vengono raccolte le cinque storie della serie omonima scritte da Roberto Gagnor per i disegni di Valerio Held e Giada Perissinotto, pubblicate sulle pagine del settimanale Topolino nel corso del 2018. (segue) (Rpi)