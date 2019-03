Nuotatore ferito: Franco Bortuzzo, Bebe Vio visita Manuel, non è mai finita se non lo decidi tu

- Bebe Vio è andata a trovare Manuel Bortuzzo alla fondazione Santa Lucia di Roma dove il nuotatore, paralizzato alle gambe in seguito a una sparatoria avvenuta lo scorso febbraio all'Axa, è in riabilitazione. A darne notizia su Facebook il padre di Manuel, Franco Bortuzzo che posta una foto del figlio con Bebe Vio e scrive: "Il dono più bello della vita 'il sorriso', non è mai finita se non lo decidi tu. Energia pura, gradita visita di Bebe Vio campionessa di vita". (Rer)