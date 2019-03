Italia-Cina: Berlusconi, inaccettabile che memorandum non sia stato presentato a Parlamento

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dalla Basilicata dove si trova in vista delle Regionali di domenica 24 marzo, ha detto che "l'Italia sta andando a firmare un memorandum" d'intesa con la Cina "senza ancora averlo presentato al Parlamento, il che è una cosa inaccettabile. Non si possono fare accordi con uno Stato così importante, imponente, con un progetto di predominio su tutto il mondo come è la Cina di oggi, senza un accordo con tutti gli altri paesi dell'Occidente. E' l'Italia", ha aggiunto l'ex premier, "che deve stare insieme agli altri paesi dell'Ue e dovrebbe essere da stimolo a questa Europa che non funziona, che è diventata burocratica e ragionieristica". (Rin)