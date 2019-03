Processo Ruby: Berlusconi, mai conosciuto Imane Fadil

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dalla Basilicata dove si trova in vista delle Regionali del prossimo 24 marzo, ha detto che "spiace sempre che muoia qualcuno di giovane: non ho mai conosciuto questa persona, non ci ho mai parlato, quello che ho letto delle sue dichiarazioni mi hanno fatto sempre pensare che fossero tutte cose inventate ed assurde". L'ex premier ha commentato così la morte di Imane Fadil, l'ex modella marocchina testimone nell'ambito del processo Ruby ter. Le cause del decesso sono ancora sconosciute. (Rin)