Difesa: Bulgaria spende 1,4 per cento del Pil nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria spende in difesa l'1,4 per cento del suo Prodotto interno lordo (Pil), al netto delle spese per le pensioni militari. È quanto emerge dalla relazione annuale della Nato sulle spese militari dei paesi membri, citata oggi dall’agenzia di stampa “Novinite”. Secondo la relazione, la Bulgaria figura al 14mo posto della graduatoria, in base alla quale su un totale di 28 paesi, solo sette superano la soglia del 2 per cento.(Bus)