Croazia-Italia: vicepremier Di Maio domani a Zagabria, previsto lancio nuovo gruppo europeo

- Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, sarà domani in visita a Zagabria, in Croazia. È quanto si apprende da una nota dell’ufficio del vicepremier, secondo cui nella capitale croata Di Maio avrà un incontro alle 13.30 con gli imprenditori italiani in Croazia organizzato dall'ambasciata italiana a Zagabria e a seguire, alle 17.30, terrà una conferenza stampa per la campagna delle elezioni europee insieme ai fondatori del nuovo gruppo europeo. Il mese scorso Di Maio ha annunciato una coalizione a cinque assieme ai movimenti Zivi Zid della Croazia, Akkel della Grecia, Kukiz '15 della Polonia e il movimento Liike Nyt della Finlandia.(Res)