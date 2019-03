Calcio: Berlusconi, con Suso dietro le punte Milan vincerebbe derby con diversi goal scarto

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dalla Basilicata dove si trova in vista delle Regionali del prossimo 24 marzo, alla richiesta di un pronostico sul derby calcistico di Milano di domani sera, ha risposto "non lo so. Se mettessero Suso dietro le punte", ha aggiunto, "lo vincerebbe di sicuro il Milan di diversi goal di scarto". (Rin)