Italia-Cina: Bernini (FI), memorandum è accordo politico

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma in una nota che "sul memorandum con la Cina il governo sta pericolosamente giocando su un equivoco colossale, spacciando per mero accordo commerciale un documento che invece rappresenta molto di più: un'intesa politica in grado di modificare in profondità la nostra collocazione internazionale. Per questo", continua la parlamentare, "è gravissima e irresponsabile la segretezza con cui la maggioranza - o meglio, Di Maio e Conte - ha portato avanti questo protocollo senza coinvolgere il Parlamento. Quando in ballo ci sono porti, autostrade, banche, aviazione civile e telecomunicazioni si parla del sistema Italia nel suo complesso, ed è sconcertante che solo dopo le proteste americane si sia deciso di rafforzare il golden power per tutelare la sicurezza nazionale e quella dei nostri alleati. La Lega è perplessa", afferma l'esponente di FI, "esattamente come Forza Italia, sui rischi che comporterà la firma dell'accordo, non essendo stata coinvolta nella lunga fase di preparazione. Speriamo non si sia svegliata troppo tardi. Anche se la difesa dell'interesse nazionale", conclude Bernini, "dovrebbe valere più di tenere in vita un governo che gli rema contro". (Com)