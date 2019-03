Agroalimentare: Centinaio, turismo e agricoltura motori trainanti nostra economia

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, oggi a Napoli in occasione di un incontro con la scuola quadri della Lega della città partenopea, ha affermato che "vogliamo creare un'Italia diversa rispetto al passato, un'Italia più consapevole e soprattutto un'Italia dove i nostri giovani possano essere orgogliosi del paese dove sono nati e vivono. Girando i nostri territori", ha proseguito, "sono convinto che ci sono settori della nostra economia che possono diventare motore trainante nonché la locomotiva che permette al nostro paese di uscire dalle sabbie mobili. Questi settori sono l'agricoltura e il turismo. All'estero l'Italia viene visto come un’eccellenza e noi italiani spesso non lo vediamo, da Bolzano a Lampedusa diamo per scontato ciò che abbiamo. Provenendo dal settore turistico conosco il comparto, in particolare qualche settimana fa sono andata in Cina per parlare con il mio omonimo che mi ha riferito di come l'Italia e la Cina siano due super potenze mondiali nel settore del turismo: fuori dal nostro paese ci vedono così. Abbiamo ottomila chilometri di costa", ha detto Centinaio, "i siti Unesco più importanti al mondo, le città d’arte che sono dei musei a cielo aperto, abbiamo dei paesaggi rurali invidiati da tutti e la gente fa migliaia di chilometri per vederli e noi tutto questo lo diamo per scontato. Abbiamo la storia d'Italia che nessun paese oltre i nostri confini possiede. Pensate a Roma, a Firenze, a Capri, solo per citare alcuni esempi, pensiamo a quanto potremmo sfruttare il settore turistico, valorizzandolo e promuovendolo. Meno del 50 per cento dei turisti cinesi", ha spiegato il ministro, "conosce l'Italia. Pensate a quante potenzialità abbiamo e quanto potremmo investire". (segue) (Rin)