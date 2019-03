Energia: ministro russo Novak da domani a Baku per riunione Opec-non Opec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia russo Aleksander Novak sarà in visita in Azerbaigian a partire da domani, 17 marzo. Lo ha riferito una fonte diplomatica all’agenzia di stampa “Trend”. Novak prenderà parte alla riunione del Comitato di monitoraggio ministeriale congiunto Opec-non Opec che si terrà a Baku, ha detto la fonte. Lo scorso dicembre, nel corso della quinta riunione ministeriale fra i paesi membri dell’Opec e quelli non facenti parte del cartello, è stata concordata una nuova riduzione della produzione giornaliera a 1,2 milioni di barili. L’Azerbaigian, nel rispetto dell’intesa, dal primo gennaio del 2019 ha tagliato l’output di 20 mila barili al giorno. (Res)