Basilicata: Gelmini (FI), centrodestra unica alternativa a fallimento sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, nel corso di un'iniziativa elettorale a Irsina, in vista delle elezioni Regionali del prossimo 24 marzo, ha sostenuto che "come ha detto Berlusconi qui non c'è un aeroporto. Come può un territorio dalla forte vocazione turistica che vede Matera capitale della Cultura, patrimonio Unesco e che potrebbe vivere di turismo non avere un aeroporto e non essere dotata di infrastrutture adeguate? Purtroppo al governo ci sono i Terminator delle infrastrutture che bloccano 28 grandi opere. Sono convinta - ha aggiunto la parlamentare - della volontà dei lucani di cambiare e questo cambiamento passa per un'amministrazione di centrodestra, perché dove la coalizione governa è garanzia di buon governo: le tasse diminuiscono, le infrastrutture corrono veloce, le risorse dei cittadini vengono impiegate per gli investimenti e non per la spesa corrente. Oggi la Basilicata non è messa nella condizione di sfruttare al meglio il proprio patrimonio paesaggistico e culturale. Noi abbiamo non solo un progetto per cambiare le cose, ma anche una persona come Vito Bardi, una persona onesta e capace che si è messa in gioco e che come noi ci vuole mettere la faccia. Noi ci crediamo", ha concluso Gelmini, "abbiamo idee e squadra giusta per ottenere quei risultati che hanno decretato il fallimento della sinistra. L'unica alternativa alle chiacchiere e alla poca trasparenza della sinistra da un lato e all'inconcludenza dei cinque Stelle dall'altro, si chiamano Forza Italia, Silvio Berlusconi e centrodestra". (Rin)