Messico: presidente Lopez Obrador firmerà impegno per non aspirare a secondo mandato

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha detto che lunedì firmerà un impegno pubblico con il quale smentisce ogni ipotesi di ricandidarsi a un secondo mandato presidenziale. "Lunedì prenderò qui l'impegno che non vorrò essere rieletto, lo firmerò qui, vi do la mia parola. Il mio mandato finisce nel 2024", ha detto venerdì il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Nei giorni scorsi il parlamento aveva dato il primo via libera a una legge che istituisce la possibilità di revocare il presidente a metà mandato, con una consultazione popolare. Una scelta che secondo taluni avrebbe aperto la strada all'introduzione di un secondo mandato sessennale, oggi proibito dalla Carta. (segue) (Mec)