Messico: presidente Lopez Obrador firmerà impegno per non aspirare a secondo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulla revoca del mandato, unita a una riforma del meccanismo delle consultazioni popolari, è stata approvata giovedì in prima lettura dalla Camera dei deputati. Trattandosi di una riforma costituzionale servono i due terzi dei voti favorevoli in entrambi i rami del parlamento. Il partito del presidente Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) dispone della maggioranza relativa dei seggi, ma non è detto che al Senato possa ottenere come alla Camera l'appoggio dei voti degli oppositori: alcuni di loro hanno già anticipato l'intenzione di non far proseguire l'iter della riforma adducendo - tra gli altri - proprio il timore di un tentatiivo di nascondere una rielezione mascherata. (segue) (Mec)