Clima: M5s, ora tutti con Greta, poi votano contro misure green

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle in commissione Ambiente alla Camera affermano, in una nota, che "stupisce come tanti personaggi politici, per cavalcare l'onda di consenso della manifestazione globale Fridays for future, oggi si scoprano improvvisamente ambientalisti e sensibili al surriscaldamento della Terra. I precedenti governi non hanno mai adottato misure concrete e chi oggi dice che dobbiamo cambiare rotta ha boicottato il referendum per bloccare le trivelle. Il Movimento cinque stelle", aggiungono i parlamentari pentastellati, "ha sempre mantenuto la stessa posizione e ieri, come nei venerdì precedenti, è sceso in piazza senza bandiere, proprio per non strumentalizzare il corteo. Altre forze politiche, non solo hanno esposto i loro simboli nella più imbarazzante delle passerelle, ma si sono riempiti la bocca di belle parole dicendo il contrario di ciò che hanno fatto fino a due giorni fa per il cambiamento climatico. A questi signori vogliamo dire che li aspettiamo alla prova dei fatti, quando sui loro scranni a breve dovranno votare la nostra proposta di legge sull'acqua pubblica e poi altre misure per il rilancio dell'energia pulita, l'economia circolare e tanto altro ancora. Il nostro auspicio", dichiarano gli esponenti del M5s, "è che le piazze di ieri diventino un movimento di pressione forte e duraturo: la battaglia è appena all'inizio, così come le tante cose che stiamo facendo in Parlamento. E' in quella sede che capiremo davvero chi fa il gioco della lobby e delle fossili e chi invece, come il Movimento cinque stelle", concludono i deputati, "lavora per un futuro sostenibile". (Com)