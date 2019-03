Milano: Comune, online su portale Opendata il Rendiconto di mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raccontare come cambia la città e il lavoro svolto dalla Giunta comunale attraverso l'uso dei dati. È questo l'obiettivo del Rendiconto di mandato, il nuovo spazio all'interno del portale Open data presentato questa mattina dall'assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) nel corso dell'evento "Open data, istruzioni per il (ri)uso", una delle iniziative del palinsesto della Milano Digital Week. Una sezione che andrà popolandosi di dati con rilasci periodici e che sarà costituita da dodici ambiti tematici (Trasformazione digitale, Sicurezza, Cultura, Mobilità e Ambiente, Turismo e Sport, Educazione, Partecipazione, Politiche sociali, Urbanistica, Lavori Pubblici e Casa, Politiche per il lavoro e Bilancio e Demanio) raccontati attraverso dati scaricabili, grafici e cruscotti interattivi e costantemente aggiornati. Il tutto per una consultazione veloce e alla portata di tutti. (segue) (Com)