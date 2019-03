Milano: Comune, online su portale Opendata il Rendiconto di mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi dati resi disponibili a partire da questa mattina sono relativi all'ambito della Trasformazione digitale e sono stati raccontati insieme all'assessore Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici): bastano pochi click per conoscere l'andamento dei certificati anagrafici scaricati online, gli accessi al portale del Comune di Milano, le transazioni e gli incassi effettuati attraverso il sistema di pagamenti digitali della Pubblica Amministrazione PagoPa, le richieste online e quelle allo sportello per il rilascio dei Pass Sosta e tutte le informazioni relative a Openwifi, la rete wireless gratuita del Comune di Milano. "Parte con questo primo importante rilascio il lavoro di rendicontazione di metà mandato – ha commentato Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data) -. Raccontiamo come sta lavorando l'Amministrazione comunale e lo facciamo lasciando che a parlare siano numeri, grafici, percentuali ed elementi visivi che aiutano soprattutto i non addetti ai lavori. È un'operazione che mette insieme tecnologia e partecipazione e si muove nel solco di una sempre maggiore trasparenza. Nelle prossime settimane arricchiremo questa sezione del portale Open Data con gli altri ambiti e gli aggiornamenti proseguiranno a cadenza costante, per permettere così ai cittadini di avere informazioni precise e puntuali su tutti i settori esaminati". (segue) (Com)