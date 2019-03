Nato: Stoltenberg, rapporto 2018 dimostra che Alleanza si modernizza (3)

- "L'anno scorso, gli alleati europei e il Canada hanno aumentato le loro spese per la difesa di quasi il 4 per cento in termini reali. Dal 2016, hanno effettivamente speso 41 miliardi di dollari in difesa e prevediamo che tale cifra salga a 100 miliardi entro la fine dell'anno prossimo", ha proseguito. Stoltenberg ha ricordato che "25 alleati hanno speso di più in termini reali sulle principali attrezzature l'anno scorso rispetto al precedente" e che questo "include investimenti in aerei da combattimento, elicotteri, carri armati, difesa missilistica e droni". L'aumento dello sforzo degli alleati è anche nel contributo agli schieramenti e ci sono "oltre ventimila truppe che servono dall'Afghanistan all'Iraq e al Kosovo, ai paesi baltici e alla Polonia". E' dunque un "paradosso" quello che si sta vivendo perché "in un momento in cui alcuni mettono in discussione la forza del legame transatlantico, in realtà stiamo facendo di più insieme, in più modi e in più luoghi, che mai. Poiché viviamo in un mondo imprevedibile, l'unità della Nato è più importante che mai", ha ribadito Stoltenberg. (segue) (Beb)