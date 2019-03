Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, sospensione "immediata" dazi se Trump organizza incontro (2)

- Due dei co-presidenti della squadra kosovara per il dialogo con la Serbia a Bruxelles, Fatmir Limaj e Shpend Ahmeti, hanno evidenziato nei giorni scorsi che i dazi sull'importazione dei prodotti serbi imposti da Pristina stanno danneggiando i negoziati sulla normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. "La coalizione deve prendere una decisione congiunta, in quanto le tariffe ci stanno danneggiando", ha dichiarato Ahmeti, leader del Partito socialdemocratico, al termine dell'incontro con il direttore generale per gli Affari politici presso l'ufficio per gli esteri e il commonwealth Richard Moore. Stando al parere di Ahmeti, al momento nel governo di Pristina "una persona dice una cosa, e un altro dice qualcosa di completamente differente". Anche secondo il vicepremier Limaj, "bisogna trovare una strada per dare al dialogo un'opportunità e per rimuovere gli ostacoli". (segue) (Kop)