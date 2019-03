I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, sospensione "immediata" dazi se Trump organizza incontro - Se il presidente statunitense Donald Trump organizzasse un incontro tra Kosovo e Serbia per trovare un accordo sulla normalizzazione dei rapporti, il governo di Pristina sospenderebbe "immediatamente" i dazi imposti sulle importazioni di prodotti serbi. Lo ha detto il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj in un'intervista all'emittente "Rtv Dukagjini", sottolineando che l'accordo finale tra Pristina e Belgrado deve prevedere il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo in modo da permettere al paese di entrare a fare parte dell'Onu. Haradinaj ha inoltre affermato che preferirebbe dimettersi piuttosto che mettere a rischio i rapporti con gli Stati Uniti: i partner nella coalizione - ha aggiunto - "sono liberi di lasciare l'esecutivo se non condividono le politiche portate avanti". (segue) (Res)