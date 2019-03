Difesa: generale Farina, ruolo dell’Italia nella Nato è importantissimo

- L’impegno e il lavoro svolto dall’Italia costituisce un contributo importantissimo alla deterrenza e all’attività della Nato, in un’ottica di azione e risposta rapida dell’Alleanza. Lo ha dichiarato il capo di Stato maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, intervenuto all’evento “Save the Date – Difesa Collettiva: l’Esercito italiano”, organizzato oggi presso la sede della biblioteca nazionale centrale di Roma. “Il nostro contributo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionale è notevolissimo: i soldati italiani hanno sempre mostrato vicinanza e comprensione nei confronti della popolazione, andando oltre quelli che sono gli obiettivi primari della loro missione e dimostrando il coraggio, l’umanità e l’altruismo delle nostre Forze armate”, ha dichiarato Farina, elogiando l’operato dei soldati italiani nel quadro delle missioni in paesi come il Libano, il Kosovo, la Somalia o l’Afghanistan. (segue) (Ems)