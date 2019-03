I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: portavoce ministero Esteri russo, Pristina "stringe il cappio" attorno ai serbi - Le misure recentemente intraprese dalle autorità di Pristina hanno "stretto il cappio attorno al collo" dei cittadini serbo kosovari e puntano a "creare delle condizioni insopportabili improntate allo spirito della pulizia etnica". Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zaharova. Parlando nell'odierno briefing con la stampa, Zaharova ha invitato la comunità internazionale a dare adempimento al suo mandato ed a non permettere "la violenza contro i serbo kosovari". "I radicalisti di Pristina minano volutamente la stabilità e sono una fonte di conflitto nei Balcani", ha dichiarato. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha elencato alcune mosse "dannose" da parte di Pristina, come i controlli rafforzati alle frontiere per monitorare l'applicazione dei dazi del 100 per cento all'importazione di prodotti serbi. (segue) (Res)