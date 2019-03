Italia-Cina: Di Maio, dibattito surreale, sorpreso da posizioni Lega (2)

- Di Maio rileva che "su ogni punto dei precedenti governi continuo a sentire 'dobbiamo andare avanti'. Ma non dimentichiamoci che siamo arrivati al governo per provare a cambiare il paese (e mi sembra che qualcosa la stiamo facendo), non certo per lasciarci trascinare da misure prese da chi ci ha preceduto. Per questo non servivamo certo noi. Quindi si, andiamo pure avanti. Andiamo avanti, ma con intelligenza. Questa è la parola chiave. Perché c'è un contratto scritto per gli italiani e per nessun altro. Siamo tutti grandi e vaccinati per scegliere. Siamo stati eletti per iniziare a farlo. Altrimenti, ripeto", conclude il vicepremier, "potevamo tenerci Berlusconi e il Pd". (Rin)