Libano: premier Hariri a Parigi per controlli medici

- Il primo ministro del Libano, Saad Hariri, si trova a Parigi per sottoporsi a degli esami medici nell'ambito di un viaggio privato in Francia. Lo riferisce l’ufficio stampa del governo di Beirut attraverso un comunicato stampa. "Il signor Hariri tornerà a Beirut subito dopo la fine di questi esami", si legge nel breve comunicato, senza tuttavia indicare una data per il rientro. Saad Hariri, 48 anni, ha partecipato giovedì 14 marzo a Bruxelles alla conferenza Ue-Onu intitolata "Sostegno al futuro della Siria e della regione". (Lib)