Famiglia: Giorgetti su Forum Verona, evitare di creare divisioni nel governo

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in visita oggi a Made Expo, a Rho, a chi gli ha chiesto un commento sulla partecipazione del vicepremier e ministro dell'Interno al World Congress of Families di Verona, ha risposto che "ognuno la può pensare come vuole: se Salvini va, vuol dire che ne è convinto, chi lo critica avrà altre idee. Non bisogna prendere ogni occasione per creare scompensi e divisioni all'interno del governo", ha concluso l'esponente della Lega, "già abbiamo tanti altri tipi di problemi, evitiamo di crearne altri". (Rem)