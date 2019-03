Siria: oltre 1.100 rifugiati rientrati da Libano e Giordania nelle ultime 24 ore

- Oltre 1.100 rifugiati siriani sono rientrati nel loro paese d'origine dalla Giordania e dal Libano nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il Centro russo per i rifugiati, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”. "Nel corso della giornata - si legge nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Difesa di Mosca - in totale 1.160 persone sono tornate nella Repubblica araba siriana dal territorio di Stati stranieri: 189 persone (incluse 57 donne e 98 bambini) hanno lasciato il Libano per la Siria attraverso i valichi di frontiera Jaydet-Yabus e Talkalakh e 971 persone (incluse 289 donne e 496 bambini) dalla Giordania attraverso il valico di Nasib”. (Rum)