Fiumicino: trans sequestrata e violentata per ore, 3 arresti

- E’ stata sequestrata in casa a Fiumicino e violentata per ore una transessuale romana di 28 anni. Secondo quanto ricostruito la transessuale contattata tramite social network per una prestazione sessuale, ieri mattina è andata all'appuntamento in una casa a Isola Sacra, Fiumicino, dove però ad attenderla c’erano tre uomini. Al rifiuto della 28enne i tre l’hanno trattenuta con la forza abusando di lei fino al pomeriggio quando hanno deciso che poteva andarsene. Uscita dalla casa la transessuale ha chiamato i carabinieri di Ostia e raccontato i fatti. Le indagini hanno portato i militari a individuare e arrestare i tre per violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, lesioni personali e detenzione di stupefacenti. Nella casa ad Isola Sacra è stata trovata della cocaina. La vittima è stata medicata al nucleo di cure primarie di Fiumicino e poi all'ospedale Grassi di Ostia. (Rer)