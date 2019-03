Moro: Casellati, tra le ferite più dolorose storia repubblicana

- Il presidente di palazzo Madama, Elisabetta Casellati, dichiara in una nota che "il 16 marzo di 41 anni fa in via Fani si apriva una delle ferite più dolorose della storia repubblicana. Una ferita che non si è più rimarginata. E per la quale si attende ancora verità. Al di là del dolore, però, di Aldo Moro, devono restare vivi nelle nostre coscienze la sua lezione di democrazia e il suo costante invito al dialogo. Insegnamenti", conclude la seconda carica dello Stato, "sempre più attuali". Casellati, si legge nella nota, "ricorda così lo statista rapito e ucciso dalle Br e rassicura Maria Fida Moro su come il Senato stia lavorando affinché trovi concreta applicazione la legge per la tutela dei familiari delle vittime del terrorismo".(Com)