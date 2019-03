Energia: ministro Petrolio venezuelano parteciperà a ministeriale Opec-non Opec di Baku

- Il ministro del Petrolio venezuelano Manuel Quevedo prenderà parte alla riunione del Comitato congiunto di monitoraggio ministeriale dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e non Opec che si terrà a Baku, in Azerbaigian, il prossimo 18 marzo. È quanto riferito oggi all’agenzia di stampa russa “Sputnik” dall’addetto stampa del ministero dell'Energia dell'Azerbaigian, Zamina Aliyeva. La riunione ministeriale sarà preceduta domani da un incontro del comitato tecnico congiunto. La riunione si terrà dopo quella dello scorso dicembre in cui è stata concordata una nuova riduzione della produzione petrolifera giornaliera a 1,2 milioni di barili. L’Azerbaigian, nel rispetto dell’intesa, dal primo gennaio del 2019 ha tagliato l’output di 20 mila barili al giorno.(Rum)