Lega: Giorgetti, io uomo di Napolitano? Mi scappa un po' da ridere

- A chi lo ha definito "l'uomo di Napolitano", Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, a margine della sua visita a Made Expo, a Rho, ha risposto: "Sono di me stesso, non sono di nessuno, faccio del mio meglio per fare gli interessi del paese. Ognuno può dire quello che vuole, lo dico con simpatia, mi scappa un po' da ridere". (Rem)