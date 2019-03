Sport: il museo del Grande Torino potrebbe spostarsi sotto le arcate del Moi

- Il museo del Grande Torino sotto le arcate del Moi, a Torino. E' questo il progetto cui la Fondazione Filadelfia sta lavorando, in accordo con l'associazione Museo Grande Torino. Tutti i cimeli - magliette, palloni, reperti - che oggi si trovano a villa Claretta, a Grugliasco, si sposterebbero in via Giordano Bruno. Dunque, per i tifosi granata, uno spazio molto più vicino e facilmente accessibile. Non andrebbero però accanto allo stadio Filadelfia, come invece si prevedeva inizialmente. Bensì 500 metri più in là, negli spazi che un tempo ospitavano il mercato ortofrutticolo e che oggi sono abbandonati e in preda al degrado. In particolare, il museo sorgerebbe nella struttura vetrata (ampia 2 mila metri quadrati) subito dopo l'ingresso alle arcate che porta alla passerella olimpica, di fronte a piazza Galimberti. (segue) (Rpi)