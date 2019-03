Sport: il museo del Grande Torino potrebbe spostarsi sotto le arcate del Moi (2)

- Proprio qui, ieri mattina, c'è stato un sopralluogo per verificare le condizioni degli edifici. Hanno partecipato i vertici della Fondazione Filadelfia (c'era il presidente Luca Asvisio), quelli del museo Grande Torino (il presidente Domenico Beccaria) e quelli di Parcolimpico, che ha in gestione gli spazi sotto le arcate. E' stata una visita di meno di 20 minuti, il tempo di dare un sguardo a strutture che hanno bisogno di un profondo restyling, all'interno (spazi fatiscenti) e all'esterno (pieni di scritte e graffiti). Della riqualificazione si sta occupando la Fondazione XX Marzo, che ha incaricato Scr (società di committenza regionale) di indire il bando per l'appalto della prima parte dei lavori. Cioè la ristrutturazione: messa in sicurezza, eliminazione delle parti non più utilizzabili, compartimentazione e realizzazione dei nuovi impianti tecnici. I tempi per l'avvio di questo primo intervento non saranno lunghi: "Questione di 2-3 mesi", spiega il vicesindaco Guido Montanari, che nei giorni scorsi - rispondendo a una richiesta di chiarimenti della Circoscrizione 8, partita dal consigliere della lista civica Massimo Giaretto - ha fatto sapere che per completare la riqualificazione di tutta l'area delle arcate di anni, invece, ne occorreranno almeno due. (segue) (Rpi)