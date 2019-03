Sport: il museo del Grande Torino potrebbe spostarsi sotto le arcate del Moi (3)

- Questa prima ristrutturazione delle arcate, spiega il vicesindaco, durerà circa 12 mesi. Non è escluso però che, in presenza del progetto a tinte granata, si decida di partire proprio dalle strutture all'altezza della passerella, che dunque sarebbero pronte in tempi più rapidi. "Il museo del Grande Torino sotto le arcate sarebbe pronto nel giro di qualche mese, massimo un anno", dice infatti Asvisio. Dunque, per la Fondazione Filadelfia, una strada molto più agevole rispetto alla prima ipotesi (accanto allo stadio). In termini di tempi e anche di costi, proprio perché la struttura è già esistente e i fondi per la ristrutturazione sono già stanziati da altri soggetti. "Per la Fondazione, che non naviga nell'oro, sarebbe di un risparmio importante - dice Asvisio - . Ora tocca all'associazione Grande Torino e al Torino Calcio, che poi avranno in gestione il museo, verificare la fattibilità del progetto". (Rpi)