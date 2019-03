Bollate: Lega, cittadini esasperati da miasmi e rumori Bitumati 2000, ministro Ambiente intervenga

- La Lega chiede l'intervento del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa per risolvere le criticità legate al presenza della Bitumati 2000 nel territorio di Bollate, comune dell'hinterland milanese. "I cittadini di Cassina Nuova - denunciano in una nota i deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo alla Camera dei Deputati e commissario della Lega di Milano e Fabio Massimo Boniardi - hanno sopportato già abbastanza miasmi nauseabondi e rumori notturni insopportabili. È ora di intervenire in concreto. Abbiamo sollecitato il ministro dell'Ambiente ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti di propria competenza insieme a Città metropolitana di Milano - anche promuovendo una verifica da parte del Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente - per risolvere la questione una volta per tutte e accertare anche il corretto iter amministrativo e l'opportunità di non autorizzare la richiesta di raddoppio di produzione della Bitumati 2000", concludo gli esponenti del Carroccio. (Com)