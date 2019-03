Moro: Conte, ha pagato con sacrificio personale pratica di fede per Stato democratico

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, scrive su Facebook: "16 marzo 1978. Scatta l''operazione Fritz' e la storia della nostra Repubblica viene segnata per sempre. Le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro e crivellano di colpi Leonardi, Ricci, Iozzino, Rivera e Zizzi. Oggi rendiamo omaggio alla memoria degli agenti e dei carabinieri che hanno pagato con la propria vita il servizio al paese e di uno statista", continua il premier, "che ha pagato con il sacrificio personale la professione e la pratica di fede per uno Stato democratico, laico e pluralista". Il capo dell'esecutivo pubblica, sempre sul suo profilo Facebook, una foto che lo vede a via Mario Fani, a Roma, dove questa mattina ha deposto una corona d'alloro, nel giorno del 41° anniversario del rapimento di Aldo Moro e dell'eccidio degli uomini della scorta. (Rin)