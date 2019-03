Terrorsimo: Unione comunità islamiche d'Italia, fiaccolata a Milano in memoria vittime Nuova Zelanda

- L'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche d’Italia organizza una fiaccolata in memoria delle vittime dell’attacco terroristico nei due centri islamici a Christchurch, Nuova Zelanda a Milano in piazza Castello alle 18.30. "Ci troveremo - si legge in un post Facebook - per esprimere la nostra solidarietà e cordoglio alle famiglie delle vittime e per ribadire la nostra condanna a ogni forma di estremismo ideologico che in questo caso si esprime con la dilagante islamofobia". L'iniziativa - fa sapere l'Ucoii - è aperta a tutti i cittadini che vorranno esprimere solidarietà. Invitiamo i partecipanti a portare una candela o un fiore come simbolo e messaggio di Pace e fratellanza. Aderiscono alla fiaccolata i Giovani Musulmani d'Italia - Milano, ADMI Associazione Donne Musulmane d'Italia, Associazione Islamica di Milano Razzismo Brutta Storia Giovani Palestinesi d'Italia. (Com)