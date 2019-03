Argentina: saldo pubblico positivo in primo bimestre, non accadeva dal 2012 (2)

- A febbraio le entrate totali sono aumentate del 48 per cento rispetto al secondo mese del 2018, contro un incremento delle spese del 29 per cento. Con il dato aggiornato, sono diventati venti i mesi consecutivi in cui le spese sono minori delle entrate. Negli ultimi dodici mesi il deficit rappresenta lo 0,3 per cento del prodotto interno lordo, contro lo 0,4 per cento registrato tra febbraio 201- e febbraio 2018. Contando anche le spese per gli interessi sul debito pubblico, a febbraio è stato registrato un deficit di quasi cinque miliardi di pesos (poco più di cento milioni di euro), in calo dell'82,3 per cento rispetto a febbraio del 2018. (segue) (Abu)