Argentina: saldo pubblico positivo in primo bimestre, non accadeva dal 2012 (3)

- Nonostante le prestazioni positive dei primi due mesi, sottolinea il quotidiano economico "Ambito", l'erario argentino non può abbassare la guardia. I mesi che vengono sono infatti quelli in cui riprendono con maggior vigore le spese e quanto accumulato nel bimestre servirà come "cuscino" per assorbire le maggiori uscite previste. Senza contare che senza una adeguata ripresa della domanda - frustrata dalla stretta fiscale e monetaria imposta dal governo -, le entrate per le casse pubbliche in termini reali sono destinate a calare. Secondo l'agenzia di analisi economica Ecolatina, il risultato primario entro la fine del 2019 dovrebbe portare il deficit a quota 0,5 per cento sul Pil. (Abu)