Egitto: 169 islamisti inseriti nella “lista nera” di terroristi

- La Corte di cassazione d’Egitto ha confermato l’inclusione di 169 islamisti, in maggioranza esponenti dei Fratelli musulmani, nella “lista nera” dei terroristi del paese arabo. I giudici, spiega la stampa locale, hanno confermato un precedente verdetto emesso dalla Corte penale del Cairo settentrionale il 10 maggio del 2018. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di aver complottato per infiltrarsi nelle istituzioni statali in modo da controllare il paese, rovesciare le autorità e diffondere il caos attraverso un gruppo denominato "Comitato centrale dei professionisti". I nomi rimarranno nella “lista nera” per cinque anni. La sentenza di oggi è irrevocabile. Secondo la magistratura, gli imputati - inclusi impiegati statali, studenti e professori - hanno ricevuto istruzioni dall'Ufficio mondiale dei Fratelli Musulmani per rilanciare le attività del cosiddetto “Comitato centrale” introducendosi nei gangli amministrativo dello Stato con lo scopo di arrivare a controllare il paese. (segue) (Cae)