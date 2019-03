Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà a controllori Atac per 'cartelli-gogna', Campidoglio li rimuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito di segnalazioni che ci sono pervenute da parte dei cittadini, come Fratelli d'Italia esprimano solidarietà ai verificatori dell'Atac per i 'cartelli-gogna', con farneticazioni su presunti atteggiamenti razzisti del personale Atac da denunciare, affissi in alcune fermate in diversi quartieri di Roma. Al contrario i verificatori vanno sostenuti ed incentivati attraverso l'introduzione del bigliettaio a bordo per contrastare l'elusione del pagamento del biglietto. Chiediamo pertanto al Campidoglio di rimuovere i cartelli". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di FdI. (Com)