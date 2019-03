Basilicata: Gelmini (FI), sinistra ha già fallito, serve buon governo di centrodestra

- Mariastella Gelmini, presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, nel corso di un'iniziativa elettorale a Irsina, in vista delle elezioni Regionali del prossimo 24 marzo, ha affermato che "la Basilicata ha già fatto la sua scelta il 4 marzo, con lo sfratto alla sinistra che qui non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi con il proprio nome. Basta vedere le condizioni delle infrastrutture, l'assenza di un aeroporto, la difficoltà nel trovare lavoro, per capire che la sinistra qui ha fallito. Le prossime elezioni regionali sono strategiche, un momento fondamentale per invertire la rotta e dirigersi verso un cambiamento vero che porti la Basilicata a essere protagonista della crescita, dello sviluppo e del lavoro. La proposta di Forza Italia - ha aggiunto la parlamentare - è quella di mettere al centro dell'agenda politica non il reddito di cittadinanza, un sussidio di Stato precario che non è possibile dare a tutti e che quindi determina poveri di serie a e poveri di serie B, ma il lavoro. Abbiamo già presentato una proposta di legge per favorire l'occupazione e l'imprenditoria femminile, soprattutto al Sud, attraverso un utilizzo oculato dei fondi europei. Finanziamenti che ad oggi non sono stati spesi e investiti nel migliore dei modi. C'è bisogno", ha concluso Gelmini, "di una cabina di regia forte composta da gente di centrodestra, capace di inaugurare una stagione di buon governo". (Rin)