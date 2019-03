Roma: danneggia auto in sosta a Subiaco, denunciato 69enne

- I carabinieri della stazione di Subiaco hanno denunciato in stato di libertà un pensionato, 69enne originario della Puglia ma da tempo residente a Subiaco, per danneggiamento aggravato. Dopo aver ricevuto la denuncia di un cittadino che, lasciata la propria autovettura regolarmente in sosta su viale della Repubblica, aveva avuto la sgradita sorpresa di ritrovarla completamente rigata, i carabinieri hanno avviato le indagini raccogliendo molteplici e concordanti indizi nei confronti dell’uomo, appurando che, lo scorso 1 febbraio, percorrendo a piedi quella via, aveva danneggiato con un oggetto contundente anche altri veicoli in sosta presenti lungo la strada. L’autore, messo davanti alle sue responsabilità, non ha saputo fornire alcun valido motivo. I carabinieri della stazione di Subiaco stanno cercando di individuare i proprietari delle altre autovetture oggetto dei danneggiamenti.(Rer)