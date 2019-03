Infrastrutture: Giorgetti, con sblocca-cantieri ci preoccuperemo di opere utili per Lombardia

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in visita oggi a Made Expo, a Rho, ha risposto, a chi gli ha chiesto se la Lombardia avrà le opere che ha chiesto, come ad esempio la Pedemontana, la Rho-Gallarate e l'Alta velocità Brescia-Verona, che "quando faremo lo sblocca-cantieri dovremmo preoccuparci di tutte le opere utili e necessarie, quindi anche di queste. Non solo opere pubbliche", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "qui siamo ad una Fiera che dimostra come sia necessario impegnarsi per l'edilizia privata e la rigenerazione urbana delle nostre città. Quindi, spero che la risposta sia all'altezza delle aspettative del settore delle costruzioni, dell'edilizia e dell'economia". (Rem)