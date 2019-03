Scuola: M5s, con ok a nostra mozione presto formazione digitale in classe

- Alessandro Melicchio, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio afferma, in una nota, che "il M5s da sempre sostiene l'innovazione tecnologica, l'utilizzo di didattiche innovative e lo sviluppo di creatività digitale. Alla Camera è stata approvata una risoluzione, a nostra firma, che potrà garantire lo sviluppo dell'insegnamento del pensiero computazionale anche a scuola. Si tratta", prosegue l'esponente pentastellato, "di materie che sviluppano nei ragazzi processi di ragionamento logico e aiutano a sviluppare concentrazione e attenzione. Un linguaggio nuovo che utilizzano quotidianamente soprattutto le nuove generazioni, ma che non viene approfondito e insegnato in classe dove la didattica tradizionale, non riesce al momento a far sviluppare realmente le competenze digitali dei ragazzi, necessarie per comprendere la realtà che ci circonda adesso e in futuro. Il pensiero computazionale", spiega Melicchio, "comprende la capacità di ragionare in termini di algoritmi, per arrivare a una soluzione attraverso una serie di passaggi precisi. Riteniamo doveroso iniziare a utilizzare il coding già dalla scuola dell'infanzia e primaria, perché così diamo ai ragazzi anche gli strumenti per gestire il 'back office' delle tecnologie, dunque", conclude il deputato del Movimento cinque stelle, "uno strumento in più per non fruirne soltanto passivamente". (Com)