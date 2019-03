Milano: maltrattava la compagna da anni, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ecuadoriano di 41 anni è stato arrestato per maltrattamenti per aver picchiato la compagna, una connazionale di un anno più giovane. Venerdì sera, intorno alle 19, nella loro abitazione nel quartiere Baggio, l'uomo, completamente ubriaco, ha aggredito verbalmente e poi fisicamente la donna, con la quale aveva avuto un bambino nel 2012. L'ha presa a calci e pugni e una volta a terra anche a cinghiate. In un momento di pausa dalle violenze, la vittima è riuscita ad allertare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile. Alla vista dei militari, il 41enne ha in un primo momento detto di essere lui la vittima, ma una volta in casa ha recuperato un martello dalla camera da letto con il quale ha minacciato la compagna e i carabinieri. Solo dopo qualche minuto, gli uomini dell'Arma sono riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo. A loro la vittima ha poi raccontato che i maltrattamenti andavano avanti da anni. La donna non aveva mai denunciato nessun episodio e solo in una circostanza, nel agosto del 2016, aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La 40enne pensava di poter cambiare il carattere del uomo, ma neppure la nascita del figlio aveva avuto effetti. Durante il tragitto in caserma il 41enne ha danneggiato l'auto di servizio e rotto due paia di manette. (Milano)